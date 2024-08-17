Как "кадыровцы" причастны к взятию в плен сотни оккупантов на Курщине: Sky News узнало детали

Наступление на Курскую область продолжается, Украина успешно пополняет списки российских пленных. Около сотни российских солдат на этой неделе сдались в плен.

Это произошло после того, как по ним во время бегства при столкновении с крупным подразделением армии нашей страны начали стрелять представители чеченских войск. Об этом рассказал аналитик Sky News Майкл Кларк.

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Детали взятия в плен россиян в Курской области

Аналитик отметил, что убежать пытались солдаты 488-го российского стрелкового полка, которые в основном были срочниками, как вдруг кадыровцы открыли по ним огонь, чтобы остановить бегство оккупантов.

Они (россияне – 24 Канал) пошли в другую сторону, вернулись к врагу и сдались. Так сдалась целая рота молодых призывников, все 18 – 19-летние ребята,

– подчеркнул Кларк.

По его словам, бои, которые сейчас продолжаются на территории России очень фрагментарные, в них нет последовательности.

К слову, ранее в Sky News напомнили, что в начале полномасштабного вторжения Путин заявил, что призывников не будут отправлять на передовые позиции в Украине. Но в пограничье неспокойно давно, службу там нельзя было считать тихой тыловой.