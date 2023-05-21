Чтобы знали, что является абсолютным злом: российским пленным включают кино об их зверствах в Украине

Украинские защитники взяли в плен немалое количество россиян. В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец показал, как с помощью фильмов "открывают глаза" захватчикам на их преступления в нашем государстве.

В воскресенье, 21 мая, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец распространил кадры, подтверждающие, что с вражескими военными пытаются "работать". Собственно, российским пленным, в частности, показывали фильм "Абсолютное зло" о преступлениях их и их "побратимов" на войне против нашего государства.

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Они – это и есть абсолютное зло

Отметим, что эту картину снял украинский журналист Андрей Цаплиенко. Очевидно, ее стоило бы показывать всем гражданам вражеской страны, чтобы они понимали, какую беду натворили в Украине их доблестные "вооруженные силы" и бойцы так называемых ЧВК.

Российским военным показали фильм "Абсолютное зло" об их же военных преступлениях, которые они совершают в Украине. Что в головах у этих лиц – неизвестно, что в глазах – посмотрите сами. Надеюсь, что после просмотра они осознали, кто является абсолютным злом в этом мире,

– написал Лубинец.

Кроме того, он опубликовал видео, подтверждающее тот факт, что российским пленным действительно показывали это кино.

Как российским оккупантам "открывали глаза": смотрите видео с телеграм-канала Лубинца

Обратите внимание! Посмотреть этот фильм могут все желающие, которым исполнилось 18 лет по соответствующей ссылке на ютубе:

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Пленным может стать каждый!

Эта информация будет полезна всем российским военным, которые не хотят участвовать в войне на стороне своего террористического государства. Собственно, существует проект "Хочу жить", призванный сохранить жизнь бойцам, что намерены добровольно сдаться в плен.

Номера горячей линии этой инициативы:

+38 (066) 580-34-98;

+38 (093) 119-29-84.

В то же время, на базе этого проекта существует чат-бот в телеграме @spasisebyabot ("Спаси себя").