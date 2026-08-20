Много где отказывали, – боец "Сибирского батальона" рассказал, как начал службу на стороне Украины

Россиянин Никита, имея российский паспорт и будучи уроженцем Марий Эл, переехал жить в Украину еще до войны. После начала полномасштабного вторжения он принял решение остаться на украинской земле. В 2023 году он выразил желание присоединиться к защите Украины и начал искать способ, как это сделать.

Об этом боец "Сибирского батальона" ГУР Никита "Зергут" рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу, добавив, что после консультаций с друзьями и поисков в интернете наткнулся на батальон "Сибирь" и Российский добровольческий корпус – подразделения, сформированные из россиян, которые воюют на стороне Украины.

Прежде чем вступить в батальон, проводятся проверки

После заявления, собеседования и проверок Никита "Зергут" оказался в "Сибирском батальоне". Он объяснил, что его опасались, потому что у него был паспорт страны, совершившей нападение на Украину.

Я был не против проверок, осознавал ситуацию и опасения по поводу себя. Во многих местах мне отказывали, я их прекрасно понимаю. Потом из интернета узнал о "Сибирском батальоне", об РДК. Тогда подал заявку, ее рассмотрели. Сейчас я сержант. Выполняю различные функции: от непосредственного участия в боевых действиях до обучения личного состава,

– рассказал боец.

Он уточнил, что формирование входит в структуру ГУР Украины, поэтому основные задачи – разведывательные. Однако он также участвовал в штурмовых операциях. Никита "Зергут" подчеркнул, что в его батальоне служат не только сибиряки. Сам он из республики Марий Эл, а это далеко не Сибирь. Говорит, что в воинском формировании есть люди со всей России: из Москвы, Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Кавказа, Юга.

К батальону присоединяются российские пленные

Боец "Сибирского батальона" отметил, что в группировку попадают и те российские бойцы, которые сдались в плен, поняв, что на самом деле происходит.

И на фронте, и в отношении к ним с российской стороны. Их там не считают людьми. А у кого-то есть свои определенные мысли. У нас в составе есть бывшие российские военнопленные, которые пришли добровольно. Среди нас нет тех, кого отправили силой. Принимают только тех, кто целенаправленно хочет попасть в батальон. Есть ребята, которые уже не один месяц ждут, когда смогут присоединиться к нему,

– поделился боец.

Российский доброволец уточнил, что это ожидание связано с прохождением проверки и оформлением необходимых документов. Говорит, что в основном вчерашние пленные, решившие встать на защиту Украины и присоединиться к "Сибирскому батальону" – это бывшие российские заключенные, которым в России создают нечеловеческие условия пребывания за решеткой: пытки, унижения, насилие.

Для них это была попытка выбраться из ада, который в России создают искусственно. Многие люди, попавшие на передовую, просто бросают автоматы и на первом боевом задании сдаются в плен украинской армии. Их довольно много,

– констатировал боец.

Полная версия интервью с Никитой "Зергутом": смотрите в видео