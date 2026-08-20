Про це боєць "Сибірського батальйону" ГУР Микита "Зергут" розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, додавши, що після консультацій із друзями та пошуків в інтернеті натрапив на батальйон "Сибір" і Російський добровольчий корпус – підрозділи, сформовані з росіян, які воюють на боці України.

Перш ніж вступити до батальйону, тривають перевірки

Після заяви, співбесіди та перевірок Микита "Зергут" опинився в "Сибірському батальйоні". Він пояснив, що його остерігалися, бо він мав паспорт країни, яка здійснила напад на Україну.

Я був не проти перевірок, усвідомлював ситуацію та побоювання щодо себе. Багато де відмовляли, я їх прекрасно розумію. Потім з інтернету дізнався про "Сибірський батальйон", про РДК. Тоді подав заявку, її розглянули. Нині я сержант. Виконую різні функції: від прямої участі в бойових діях до тренування особового складу,

– розповів боєць.

Він уточнив, що угруповання належить до структури ГУР України, тому основні завдання – розвідувальні. Однак він брав участь також у штурмових операціях. Микита "Зергут" підкреслив, що у його батальйоні служать не лише сибіряки. Сам він з республіки Марій Ел, а це далеко не Сибір. Каже, у військовому формуванні є люди з усієї Росії: з Москви, Далекого Сходу, Уралу, Поволжя, Кавказу, Півдня.

До батальйону долучаються російські полонені

Боєць "Сибірського батальйону" зауважив на тому, що потраплять в угруповання і ті російські бійці, які здались у полон, зрозумівши, що насправді відбувається.

І на фронті, і щодо ставлення до них російської сторони. Їх там не вважають за людей. А в когось є свої певні думки. В нас у складі є колишні російські військовополонені, які прийшли добровільно. Немає серед нас тих, кого силою відправили. Беруть тільки тих, хто цілеспрямовано хоче потрапити в батальйон. Є хлопці, які очікують вже не один місяць, коли долучаться до нього,

– поділився боєць.

Російський доброволець уточнив, що це очікування пов'язане з проходженням перевірки, оформленням необхідних документів. Каже, здебільшого вчорашні полонені, які вирішили стати на захист України й приєднатися до "Сибірського батальйону" – це колишні російські в'язні, яким в Росії створюють нелюдські умови перебування за ґратами: тортури, приниження, насильство.

Для них це була спроба вийти з пекла, який в Росії створюють штучно. Багато людей, які потрапили на передову, просто кидають автомати й на першому бойовому завданні здаються у полон українській армії. Їх доволі багато,

– констатував боєць.

Повна версія інтерв'ю з Микитою "Зергутом": дивіться у відео