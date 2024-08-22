В каких условиях содержат взятых в плен на Курщине российских военных

Силы обороны продолжают наступление в Курской области, активно увеличивая обменный фонд. Российские военнопленные получают надлежащие условия содержания и доступ ко всему необходимому.

Напомним, что по информации The Independent, в плен на Курщине попало около 2000 россиян. Известно, что российские военнопленные получают в Украине все необходимое: от трехразового питания до одежды.

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В каких условиях содержат российские пленные

Каждый российский пленный имеет собственное спальное место, включающее матрас, постель, подушку и одеяло. Им также предоставляются предметы первой необходимости, такие как зубная паста, щетка, шампунь и мыло. Раз в неделю пленные посещают баню.

С военнопленными России постоянно контактируют представители международных организаций, в частности Красный Крест и ООН. К ним также приезжает уполномоченная по правам человека той области, где удерживают пленных.

Если российскому военному нужна медицинская помощь, ее оказывают в местных больницах, после чего возвращаются в места содержания с соответствующими медицинскими выписками.

Пленные, с которыми общались журналисты, надеются на скорейший обмен и завершение войны с Украиной.