Украина ремонтирует четвертый лагерь для российских пленных: три уже почти заполнены

Более недели продолжается операция Вооруженных Сил Украины в Курской области России. За это время обменный фонд Украины значительно пополнился.

Из-за этого было принято решение начинать ремонтировать уже четвертый лагерь для российских военнопленных. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.

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В Украине возросло количество военнопленных

Лубинец рассказал, что Украина начала ремонт уже четвертого специального лагеря для российских военнопленных. Три других лагеря уже фактически заполнены.

"На мой взгляд, если бы россияне были бы также заинтересованы в возвращении своих, то мы бы давно бы организовали огромные обмены. Украина по состоянию на сейчас уже ремонтирует четвертый специальный лагерь для российских военнопленных. Три уже практически заполнены", – поделился омбудсмен.

Напомним, что несколько дней назад Financial Times сообщили, что Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, которых удалось захватить во время операции в Курской области. Впрочем, точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время мероприятия в Курскую область, не разглашается.