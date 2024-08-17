Через це було прийнято рішення починати ремонтувати вже четвертий табір для російських військовополонених. Про це в етері телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

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В Україні зросла кількість військовополонених

Лубінець розповів, що Україна розпочала ремонт вже четвертого спеціального табору для російських військовополонених. Три інші табори уже фактично заповнені.

"На мій погляд, якби росіяни були б також зацікавлені в поверненні своїх, то ми б давно б організували величезні обміни. Україна станом на зараз вже ремонтує четвертий спеціальний табір для російських військовополонених. Три вже практично заповнені", – поділився омбудсмен.

Нагадаємо, що декілька днів тому Financial Times повідомили, що Україна та Росія розпочали переговори про обмін полоненими, яких вдалося захопити під час операції в Курській області. Втім, точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується.