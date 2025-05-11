Пошли на штурм, а оказались в плену: как один украинский защитник взял в плен 4 оккупантов

В июне 2024 года украинский защитник, главный сержант взвода ПТРК под псевдонимом "Сникерс" взял в плен четырех российских штурмовиков. Оккупанты хотели атаковать позиции ВСУ, однако что-то пошло не по плану.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 33 отдельную механизированную бригаду.

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Как украинский защитник взял в плен 4 оккупантов

Почти год назад, 14 июня 2024 года, украинские защитники 33 ОМБр отбили механизированный штурм врага. С помощью дрона военные увидели, что движется вражеская колонна.

Мы подготовились – подготовили все противотанковые средства, которые у нас были. У нас было РПГ, много одноразовых гранатометов (одноразовых гранатометов – 24 Канал). Мы все подготовили. И когда они уже подъехали ближе к нам, мы начали вести бой,

– рассказал о бое военный 33-й бригады с позывным "Барс".

"Барс" вспомнил, что тогда открывали огонь и по технике, и по личному составу. Оккупанты сразу начали убегать, однако одному танку удалось прорваться. Из него высадилось 6 российских солдат, которые пошли на штурм.

Украинские защитники сразу начали давать отпор и ликвидировали 2 оккупантов. Другие 4 россиян успели спрятаться в укрытии.

Тогда, при поддержке дронов, военный под псевдо "Сникерс" смог подойти к вражеской позиции и смог взять в плен 4 оккупантов. За этот бой он получил орден "За мужество" III степени.

Важно! К сожалению, Андрей "Сникерс" Лясковец погиб позже того же года во время выполнения боевого задания. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким защитника. Светлая и вечная память!

Как украинские защитники взяли в плен 4 оккупантов: смотрите видео

Ранее стало известно, что во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области погиб младший лейтенант Николай Примак. Защитника считали пропавшим без вести с июля 2024 года.