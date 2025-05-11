Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 33 окрему механізовану бригаду.

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Як український захисник взяв у полон 4 окупантів

Майже рік тому, 14 червня 2024 року, українські захисники 33 ОМБр відбили механізований штурм ворога. За допомогою дрона військові побачили, що суне ворожа колона.

Ми підготувалися – підготували всі протитанкові засоби, які в нас були. У нас було РПГ, багато одноразок (одноразових гранатометів – 24 Канал). Ми все підготували. І коли вони вже під'їхали ближче до нас, ми почали вести бій,

– розповів про бій військовий 33-ї бригади з позивним "Барс".

"Барс" пригадав, що тоді відкривали вогонь і по техніці, і по особовому складу. Окупанти відразу почали тікати, однак одному танку вдалося прорватися. З нього висадилося 6 російських солдатів, які пішли на штурм.

Українські захисники відразу почали давати відсіч та ліквідували 2 окупантів. Інші 4 росіян встигли заховатися в укритті.

Тоді, за підтримки дронів, військовий на псевдо "Снікерс" зміг підійти до ворожої позиції та зміг взяти у полон 4 окупантів. За цей бій він отримав орден "За мужність" III ступеня.

Важливо! На жаль, Андрій "Снікерс" Лясковець загинув пізніше того ж року під час виконання бойового завдання. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника. Світла та вічна пам'ять!

Як українські захисники взяли у полон 4 окупантів: дивіться відео

Раніше стало відомо, що під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області загинув молодший лейтенант Микола Примак. Захисника вважали зниклим безвісти з липня 2024 року.