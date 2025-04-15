Не захотел воевать - получил 15 лет: в России впервые наказали за плен

В России впервые осудили военного за "добровольную сдачу в плен". Мобилизованный Роман Иванишин получил 15 лет колонии строгого режима только за то, что не захотел воевать.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российских журналистов. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд 15 апреля приговорил 30-летнего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима.

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В России наказывают за то, что выжил

Его обвинили в "добровольной сдаче в плен", повторной попытке бежать в ВСУ и дезертирстве.

По версии следствия, Иванишин служил в 39-й отдельной мотострелковой бригаде в Донецкой области и 10 июня 2023 года попал в плен возле села Степное. На видео, которое распространили в интернете, он выступил против войны, а также призвал российских военных бежать из частей.

После возвращения в Россию в январе 2024-го во время обмена пленными, Иванишина сразу задержали. Его лишили звания младшего сержанта, а во время суда он вины не признал. Защита просила полностью его оправдать, однако суд вынес максимальный приговор – лишь на год меньше, чем просила прокуратура.

Это первый в истории приговор в России по статье 352.1 – "Добровольная сдача в плен", которую ввели после полномасштабного вторжения в Украину. По данным российских СМИ, процесс был закрытым, а аргументы сторон так и не раскрыли публично.