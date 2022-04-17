Российские подразделения, которые уже в Украине, имеют значительные проблемы с обеспечением
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные, переброшенные на Восток Украины, накопили достаточно боеприпасов. Несмотря на это, у них много проблем с обеспечением. Также морально-психологическое состояние врага – низкое.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, до сих пор идет перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Прибывшие подразделения испытывают проблемы с обеспечением.
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Недовольство возникло у оккупантов, что на линии столкновения
Недовольство личного состава возникло у тех оккупантов, которые непосредственно находятся на линии столкновения. Их морально-психологическое состояние – на низком уровне.
Российских военных беспокоит отсутствие ротации. Их техника часто выходит из строя, качество горючего – низкое. Также оккупантов не удовлетворяет питание, которое им обеспечивают.
На оккупированных территориях россияне продолжают мародерить
На оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать местное население и мародериты. Эти действия поощряет военное командование.
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