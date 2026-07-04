Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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Как Россия скрывает подводные лодки?

В Минобороны Великобритании проанализировали коммерческие спутниковые снимки, сделанные в период с 6 по 9 июня 2026 года.

По данным разведки, россияне начали устанавливать на подводные лодки класса "Кило" защитные каркасы над рубками, предназначенные для противодействия БпЛА.

По состоянию на 9 июня такие конструкции уже были установлены на трех из четырех подводных лодок,

– заявили в Минобороны.

Вероятно, оккупанты в ближайшее время оснастили защитой и четвертую подводную лодку. В разведке отметили, что эти меры являются превентивным ответом на рост способности Украины наносить дальнобойные удары БПЛА.

Россия готовит резервный "теневой флот": что известно

С 1 января 2027 года вступят в силу новые санкции, которые заблокируют доступ российских судов в порты ЕС. Поэтому Кремль заранее ищет способы обойти будущие ограничения, чтобы любой ценой сохранить нынешние объемы экспорта и поступления в бюджет.

Именно для этого страна-агрессор начала формировать резервный "теневой флот", который будет использоваться для перевозки сжиженного природного газа.

Для выкупа старых танкеров по всему миру используются, например, анонимные структуры и запутанные цепочки собственности. С февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании было приобретено 7 таких газовозов