Про це повідомили у Міноборони Британії.

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Як Росія ховає підводні човни?

У Міноборони Великої Британії проаналізували комерційні супутникові знімки, зроблені в період із 6 по 9 червня 2026 року.

За інформацією розвідки, росіяни почали встановлювати на підводні човни класу KILO захисні каркаси над рубками, призначені для протидії безпілотникам.

Станом на 9 червня такі конструкції вже були встановлені на трьох із чотирьох підводних човнів,

– заявили у Міноборони.

Ймовірно, окупанти найближчим часом обладнають захистом й четвертий підводний човен. У розвідці зазначили, що ці заходи є превентивною відповіддю на зростання спроможностей України завдавати далекобійних ударів БпЛА.

Росія готує резервний "тіньовий флот": що відомо

Із 1 січня 2027 року набудуть чинності нові санкції, що заблокують доступ російських суден до портів ЄС. Тож Кремль завчасно шукає способи обійти майбутні обмеження, аби за будь-яку ціну вберегти нинішні обсяги експорту та надходження до бюджету.

Саме для цього країна-агресорка почала формувати резервний "тіньовий флот", який використовуватиме для перевезення скрапленого природного газу.

Для викупу старих танкерів по всьому світу використовують анонімні структури та заплутані ланцюжки власності, наприклад. З лютого 2024 року до травня 2025 року через підставні компанії було придбано таких 7 газовозів