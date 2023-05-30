Ресурсов нет и не будет: пропагандисты ноют, что в России заканчиваются мужчины и снаряды
Успехи Вооруженных сил Украины заставляют задуматься российских пропагандистов в целесообразности продолжения войны. Там уже начали обращать внимание на множество убитых сограждан.
В частности, недавно в эфире одной из пропагандистских программ на российском телевидении серьезно обсуждали возможности окончания войны. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Становится только хуже: пропагандисты паникуют и хотят завершения войны
В некоторых районах уже не хватает мужчин
Дискуссия началась с того, что один из гостей эфира выразил мнение, что России следует стремиться, чтобы этот "конфликт", как и любые другие, поскорее закончился. Мол, в стране уже не хватает ресурсов, чтобы продолжать воевать с украинцами.
"Есть ли у России ресурсы, чтобы установить контроль над Украиной? Нет. Есть целый ряд причин, почему Россия сейчас не способна захватить Украину", – подчеркнул российский пропагандист.
Российские пропагандисты требуют остановить войну: смотреть видео
Неожиданно, но его мнение поддержали в студии. Другой путинский агитатор заявил, что дальнейшая гибель российских солдат становится бесполезной. По его словам, в некоторых районах России уже заканчиваются мужчины.
Чем быстрее этот кошмар закончится, тем лучше будет для России.
– неожиданно прозвучало в студии одного из федеральных российских телеканалов.
Российская пропаганда: последние новости
- Недавно пропагандистку Ольгу Скабееву просто разорвало от слов Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что украинцам нужно во что бы то ни стало уничтожить врага, иначе они будут уничтожены сами.
- Дочь пропагандиста Соловьева Екатерина также выступила с резкой критикой Путина. Девушка в соцсетях заявила, что весь ее творческий труд антивоенный.
- Ее отец Владимир Соловьев захотел отомстить Украине за атаку БПЛА на Кремль. Российский пропагандист обвинил украинцев в нанесении удара по Кремлю и мечтал об уничтожение администрации украинского президента.