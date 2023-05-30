Ресурсов нет и не будет: пропагандисты ноют, что в России заканчиваются мужчины и снаряды

Успехи Вооруженных сил Украины заставляют задуматься российских пропагандистов в целесообразности продолжения войны. Там уже начали обращать внимание на множество убитых сограждан.

В частности, недавно в эфире одной из пропагандистских программ на российском телевидении серьезно обсуждали возможности окончания войны. Об этом сообщает 24 Канал.

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В некоторых районах уже не хватает мужчин

Дискуссия началась с того, что один из гостей эфира выразил мнение, что России следует стремиться, чтобы этот "конфликт", как и любые другие, поскорее закончился. Мол, в стране уже не хватает ресурсов, чтобы продолжать воевать с украинцами.

"Есть ли у России ресурсы, чтобы установить контроль над Украиной? Нет. Есть целый ряд причин, почему Россия сейчас не способна захватить Украину", – подчеркнул российский пропагандист.

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Неожиданно, но его мнение поддержали в студии. Другой путинский агитатор заявил, что дальнейшая гибель российских солдат становится бесполезной. По его словам, в некоторых районах России уже заканчиваются мужчины.

Чем быстрее этот кошмар закончится, тем лучше будет для России.

– неожиданно прозвучало в студии одного из федеральных российских телеканалов.

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