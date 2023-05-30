Зокрема нещодавно в ефірі однієї з пропагандистських програм на російському телебаченні серйозно обговорювали можливості закінчення війни. Про це повідомляє 24 Канал.

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В деяких районах вже бракує чоловіків

Дискусія розпочалась з того, що один з гостей ефіру висловив думку, що Росії варто прагнути, щоб цей "конфлікт", як і будь-які інші, чимскоріше закінчився. Мовляв, в країні вже бракує ресурсів, щоб продовжувати воювати з українцями.

"Чи в Росії є ресурси, щоб встановити контроль над Україною? Немає. Є ціла низка причин, чому Росія зараз не здатна захопити Україну", – наголосив російський пропагандист.

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Несподівано, але його думку підтримали в студії. Інший путінський агітатор заявив, що подальша гибель російських солдатів стає марною. За його словами, в деяких районах Росії вже закінчуються чоловіки.

Чим швидше, цей кошмар закінчиться, тим краще буде для Росії,

– неочікувано пролунало в студії одного з федеральних російських телеканалів.

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