Зокрема нещодавно в ефірі однієї з пропагандистських програм на російському телебаченні серйозно обговорювали можливості закінчення війни. Про це повідомляє 24 Канал.
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В деяких районах вже бракує чоловіків
Дискусія розпочалась з того, що один з гостей ефіру висловив думку, що Росії варто прагнути, щоб цей "конфлікт", як і будь-які інші, чимскоріше закінчився. Мовляв, в країні вже бракує ресурсів, щоб продовжувати воювати з українцями.
"Чи в Росії є ресурси, щоб встановити контроль над Україною? Немає. Є ціла низка причин, чому Росія зараз не здатна захопити Україну", – наголосив російський пропагандист.
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Несподівано, але його думку підтримали в студії. Інший путінський агітатор заявив, що подальша гибель російських солдатів стає марною. За його словами, в деяких районах Росії вже закінчуються чоловіки.
Чим швидше, цей кошмар закінчиться, тим краще буде для Росії,
– неочікувано пролунало в студії одного з федеральних російських телеканалів.
Російська пропаганда: останні новини
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