Володимир Соловйов захотів помстися Україні за атаку БПЛА на Кремль. Про це кремлівський посіпака заявив у етері російського телебачення, передає 24 Канал.

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Що наговорив посіпака Володимира Путіна

Соловйов звинуватив українців у завданні удару по Кремлю. У російського пропагандиста викликав фрустрацію той факт, що будівля адміністрації українського президента стоїть неушкодженою. Тож він публічно закликав знищити офіс Володимира Зеленського.

Досі стоїть на Банковій офіс українського президента. Значить, символічно він має бути знищений. Там має бути яма, провал до центру Землі,

– сказав скандальний ведучий.

На кадрах можна побачити, що Соловйов фізично не дуже добре виглядає.

Соловйов істерить та бризкає слиною: відео

Зверніть увагу! Україна не брала на себе відповідальності за атаку дронами на Кремль.

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