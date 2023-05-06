Про це інформує 24 Канал. З піною біля рота Соловйов намагався перекричати опонента та в результаті в чергове дійшов до погроз.

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Несподіваний поворот

Вчергове темою пропагандистського шоу Соловйова стала війна Росії з Україною. Він глибоко шокований тим, що все НАТО підтримало нашу країну. Один із спікерів заявив про подальший розвиток подій. Мовляв, все ставатиме тільки гірше, буде ескалація на фронті та із Заходом, а головне – жодного мирного рішення. Це неабияк розлютило Соловйова. Бо на його думку мир нікому не потрібний.

"Немає жодної країни, яка б хотіла миру. Американцям мир невигідний, європейцям мир невигідний – кому вигідний мир?", – гнув свою лінію Соловйов.

А подальші намагання переконати його, апелюючи тими, хто в Росії начебто "за мір", ледь до сказу його не довели.

Оце починаються проукраїнські "брєдні". Назвіть прізвища тих, хто представляє це лобі і на щось впливає в нашій країні. Назвіть бодай одного з цього лобі, хто не втік з країни і намагається "топити" за мир. Називайте прізвища, будемо приходити і питати з наганом,

– вчергове пригрозив розлючений Соловйов.

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