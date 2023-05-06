Об этом сообщает 24 Канал. С пеной у рта Соловьев пытался перекричать оппонента и в результате в очередной раз дошел до угроз.

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Неожиданный поворот

В очередной раз темой пропагандистского шоу Соловьева стала война России с Украиной. Он шокирован тем, что все НАТО поддержало нашу страну. Один из спикеров заявил о дальнейшем развитии событий. Мол, все будет только ухудшаться, будет эскалация на фронте и с Западом, а главное – ни одного мирного решения. Это сильно разозлило Соловьева. По его мнению, мир никому не нужен.

"Нет ни одной страны, которая хотела бы мира. Американцам мир невыгоден, европейцам мир невыгоден – кому выгоден мир?", – гнул свою линию Соловьев.

А дальнейшие попытки убедить его, апеллируя теми, кто в России вроде бы "за мир", едва до бешенства его не довели.

Это начинаются проукраинские "бредни". Назовите фамилии тех, кто представляет это лобби и на что-то влияет в нашей стране. Назовите хотя бы одного из этого лобби, кто не убежал из страны и пытается "топить" мир. Назовите фамилии, будем приходить и спрашивать с наганом,

– в очередной раз пригрозил разъяренный Соловьев.

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