ВСУ уничтожили состав окупантов по координатам из видео у Соловьева: для чего это пропагандистам

Некоторые российские военные корреспонденты тайно помогают ВСУ – передают фото и видео, снятые на местах дислокации противника. Саботаж войны, сознательный или случайный, в последнее время усилился.

Об этом свидетельствуют данные OSINT-аналитиков из сообщества Molfar, подтвердившие уничтожение складов из HIMARS после того, как пропагандисты Соловьев и Макаренко опубликовали видео с позиций своих войск.

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Российские военкоры хотят скорого завершения войны

Некоторые российские журналисты, в большинстве своем локально известные, тайно помогают ВСУ: рассылают снятый фото- и видеоконтент в адрес СБУ, ГУР, Минобороны Украины и OSINT-сообществ,

– сообщает портал Molfar.

Как удалось уничтожить вражеские склады

Отмечают, что в июле 2022 года российский военныйкор Сергей Макаренко снимал местонахождение 185-го стрелкового батальона так называемой "ДНР".

Впоследствии несколько видеороликов появились в телеграмм-канале пропагандиста Владимира Соловьева, согласно которому удалось установить место дислокации боевиков.

На одном из роликов был виден запуск квадрокоптера с опорных позиций, на другом – путь к указанным позициям через лесополосу вдоль каменного забора.

Пошаговая идентификация местности по фотографиям:

Сознательно или бессознательно, но пропагандисты помогают ВСУ

Мы не можем подтвердить, действительно ли люди из Кремля прямо саботируют "специальную военную операцию" в Украине, но точно знаем, что отдельные военные корреспонденты и локальные пропагандисты открыто помогают ВСУ наносить артиллерийские и ракетные удары по скоплениям войск и техники.

– добавляют аналитики.

После успешной идентификации позиций и составов россиян и некоторой паузы два полных пакета реактивных снарядов HIMARS (6 снарядов в одном залпе) поразили склады.

Результаты поражения идентифицируемых объектов можно увидеть на спутниковом снимке. На нем отчетливо видно 12 локализованных поражений, 6 из которых достались зданию с наибольшим количеством складируемого боекомплекта.



Последствия отработки по составам с HIMARS/ Фото Molfar