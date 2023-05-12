Об этом заявил так называемый российский "эксперт" на одном из пропагандистских шоу, информирует 24 Канал. При этом он добавил, что "выращивали Моравецкого в Германии".
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С вирусом русофобии
Не спрашивайте здесь о логике, или хотя бы маленькой ее части. Она вся разбивается о каждую нелепую фразу, озвученную пропагандистами.
"Он (Моравецкий – 24 Канал) человек, который ведет Польшу в ад. Искусственно выращенный американцами через американские сети в Германии. Выращивали его, заразив вирусом русофобии", – дословная цитата выступающего на российском телевидении.
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Американцы вкладывают рубли
Не обошел российский "эксперт" и тему финансов. Он назвал Моравецкого "богатым человеком", который сразу умножает свое состояние. Как именно – здесь снова поможет только прямая речь.
"Знаете почему он становится сразу богатым человеком? Потому что при выполнении определенной работы надо рассчитаться. И потому первая его работа сразу идет в банк, где сразу можно большие деньги перечислять человеку за его ужасный труд. Но эти деньги нужно потом отрабатывать. Ведь каждый рубль, который американцы в кого-то инвестируют, они никогда не дают просто так", – пришел к выводу российский пропагандист.
О том, что американцы вкладывают рубли – это отдельный диагноз для специальных заведений. Но если серьезно, то в последнее время россияне переходят границу не только в своей пропаганде, но и угрозах. На одном из очередных ток-шоу бывший детский омбудсмен Павел Астахов был очень недоволен помощью поляков Украине и спросил, почему посол Польши в России "еще не плавает в Москва-реке". В свою очередь Матеуш Моравецкий серьезно отнесся к этим словам, но вместе с тем подчеркнул, что бояться никто не будет. Россия в очередной раз показывает свое истинное лицо.
Российская пропаганда: последние заявления
- В России каждый раз создают не только пропагандистские сказки, но и распространяют фейки. Так, недавно заявили, что 9 мая Москву пытались атаковать 100 украинских беспилотников. Впоследствии сами признались, что это ложь.
- У Соловьева испуг через Storm Shadow – крылатые авиационные ракеты, которые Украине передает Великобритания. Российский пропагандист начал угрожать ядерным ударом стране.
- Палку с угрозами перехватил и один российский депутат, заявивший о так называемой "СВО" в Эстонии и захвате города Нарва.