Про це заявив так званий російський "експерт" на одному з пропагандистських шоу, інформує 24 Канал. При цьому він додав, що "вирощували Моравецького в Німеччині".

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З вірусом русофобії

Не питайте тут про логіку, або бо бодай маленьку її частину. Вона вся розбивається об кожну безглузду фразу, озвучену пропагандистами.

"Він (Моравецький – 24 Канал) людина, яка веде Польщу в пекло. Штучно вирощений американцями через американські мережі в Німеччині. Вирощували його, заразивши вірусом русофобії", – дослівна цитата особи, яка виступає на російському телебаченні.

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Американці вкладають рублі

Не оминув російський "експерт" й тему фінансів. Він назвав Моравецького "багатою людиною", яка одразу примножує свої статки. Як саме – тут знову допоможе тільки пряма мова.

"Знаєте чому він стає одразу багатою людиною? Бо за виконання певної роботи треба розрахуватися. І тому перша його робота одразу йде в банк, де одразу можна великі гроші перераховувати людині за його жахливу працю. Але ці гроші треба потім відпрацьовувати. Адже кожен рубль, який американці в когось інвестують, вони ніколи не дають просто так", – дійшов висновку російський пропагандист.

Про те, що американці вкладають рублі – це окремий діагноз для спеціальних закладів. Але якщо серйозно, то останній час росіяни переходять межу не тільки в своїй пропаганді, але й погрозах. На одному з чергових ток-шоу колишній дитячий омбудсмен Павєл Астахов був дуже незадоволений допомогою поляків Україні і запитав, чому посол Польщі в Росії "ще не плаває в Москва-річці". У свою чергу Матеуш Моравецький серйозно поставився до цих слів, але разом з тим наголосив, що боятися ніхто не буде. Росія вчергове показує своє справжнє обличчя.

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