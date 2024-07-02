У "рупоров" Кремля новое большое разочарование –поставкой Украине ракет ATACMS. С кислыми рожами они скулят и заявляют, что без США Украина ничего не стоит.

Гадкий путинист Андрей Гурулев нагло заговорил об ударах Украины по мирному населению, однако "чья бы корова мычала". Кроме того, они сразу взялись разрабатывать "эффективные" методы отпора, информирует 24 Канал.

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Скулят из-за атак ВСУ

Гурулев с грустным лицом не мог подобрать слов, чтобы выразить свое разочарование, что же сегодня происходит. Он заявил, что без поддержки США Украины наше государство беспомощно. Кроме этого, он что-то мямлил о перегруженности работы их, всем известного "пе-ве-о", которое не справляется с ракетами ATACMS, а также о желании Украины эту систему обнаружить.

С перегрузкой ПВО понятно, 4 ракеты сбили, пятую не успели. Все это происходит целенаправленно, им наплевать на мирное население,

– пробормотал пропагандист.

После этого ничего другого, как угрожать Украине они не придумали. В лживой студии Соловьева прозвучали никчемные и циничные заявления. Пропагандисты кричат, что реакция должна быть адекватной, что не нужно сразу бомбить Николаев, Одессу или Киев.

Сначала что-то одно стереть с лица земли, потом браться за другое. У нас есть чем это делать, мы знаем, как это делать. У нас есть эффективное оружие,

– цинично заявили они.

Пропагандисты говорят, что только ждут, пока у них развяжутся руки. Однако их слова что-то не соответствуют действительности: пропагандистка Симоньян сидела грустная, а пропагандист Михеев, который обычно не сдерживает себя в "словесной диарее", практически молчал.