Пропагандист Андрєй Гурульов нахабно заговорив про удари Україною по мирному населенню, однак "чия б корова мичала". Крім того, вони одразу взялись розробляти "ефективні" методи відсічі, інформує 24 Канал.

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Гурульов з сумним обличчям не міг підібрати слів, щоб висловити своє розчарування, що ж сьогодні відбувається. Він заявив, що без підтримки США України наша держава безпорадна. Крім цього, він щось мямлив про перевантаженість роботи їхнього, всім відомого "пе-ве-о", яке не справляється з ракетами ATACMS, а також про бажання України цю систему виявити.

З перевантаженням ППО зрозуміло, 4 ракети збили, п'яту не встигли. Все це відбувається цілеспрямовано, їм наплювати на мирне населення,

– пробурмотів пропагандист.

Після цього нічого іншого, як погрожувати Україні вони не придумали. У брехливій студії Соловйова прозвучали нікчемні та цинічні заяви. Пропагандисти кричать, що реакція повинна бути адекватною, що не потрібно одразу бомбити Миколаїв, Одесу чи Київ.

Спершу щось одне стерти з лиця землі, потім братись за інше. В нас є чим це робити, ми знаємо, як це робити. В нас є ефективна зброя,

– цинічно заявили вони.

Пропагандисти кажуть, що лише чекають, поки в них розв'яжуться руки. Однак їхні слова щось не відповідають дійсності: пропагандистка Симоньян сиділа сумна, а пропагандист Міхєєв, який зазвичай не стримує себе у "словесній діареї", практично мовчав.