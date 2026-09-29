Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, буквально недавно российский реактивный дрон упал недалеко от пункта пропуска "Ягодин", расположенного у границы с Польшей. Там также объявили воздушную тревогу и даже подняли авиацию.

Чего добивается Россия?

Как подчеркнул Жмайло, нарушение воздушного пространства стран Европы является частью спланированной стратегии Кремля по запугиванию Запада. Кремль постоянно "прощупывает" реакцию стран НАТО на такие инциденты.

В то же время, по данным СМИ, Кремль готовит и другие провокации, в частности кибератаки, повреждение кабелей и возможные атаки дронами с кораблей в Средиземном море по Испании, Италии и Франции.

Все эти действия в настоящее время несут один посыл, которого хочет добиться Москва. Откажитесь от поддержки Украины. Перестаньте вкладывать сюда деньги и отправлять военную помощь,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Параллельно Москва финансирует различных популистов вроде "Альтернативы для Германии", которые также во всем обвиняют Украину. А главная цель Кремля – разрушить единство в Европе.

Европа может заставить Россию прекратить провокации: смотрите видео 24 Канала

Как остановить российский шантаж?

По словам эксперта, отсутствие жесткого отпора со стороны Альянса лишь провоцирует россиян на дальнейшую эскалацию. Он напомнил, как в 2016 году Турция сбила российский военный самолет, нарушивший ее воздушное пространство на 17 секунд. После этого Россия больше не решалась на подобные провокации.

Пока не будет согласованного ответа, такие провокации будут нарастать. Безнаказанность только разжигает аппетиты Москвы. А Россия понимает только силу,

– подчеркнул Жмайло.

Добавим, что во время воздушной атаки на Украину в ночь на 29 сентября Польша объявила воздушную тревогу и подняла авиацию. Обломки дрона также нашли на территории Румынии.