Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, буквально нещодавно російський реактивний дрон впав неподалік від пункту пропуску "Ягодин", що біля кордону з Польщею. Там також оголошували повітряну тривогу і навіть підіймали авіацію.

Чого добивається Росія?

Як наголосив Жмайло, порушення повітряного простору країн Європи є частиною спланованої стратегії Кремля із залякування Заходу. Кремль постійно "прощупує" реакцію країн НАТО на такі інциденти.

Водночас, за даними ЗМІ, Кремль готує й інші провокації, зокрема кібератаки, пошкодження кабелів та можливі атаки дронами з кораблів у Середземному морі по Іспанії, Італії та Франції.

Всі ці дії наразі несуть один меседж, якого хоче добитися Москва. Відмовтеся від підтримки України. Перестаньте сюди вкладати гроші та надсилати військову допомогу,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Паралельно Москва фінансує різних популістів на кшталт "Альтернативи для Німеччини", які також звинувачують у всьому Україну. А головна мета Кремля – зруйнувати єдність у Європі.

Європа може змусити Росію зупинитися з провокаціями: дивіться відео 24 Каналу

Як зупинити російський шантаж?

За словами експерта, відсутність жорсткої відсічі з боку Альянсу лише провокує росіян до подальшої ескалації. Він пригадав, як у 2016 році Туреччина збила російський військовий літак, що порушив її простір на 17 секунд. Після цього Росія не наважувалася більше на такі провокації.

Поки не буде злагодженої відповіді, такі провокації будуть наростати. Безкарність лише розпалює апетити Москви. А Росія розуміє лише силу,

– підкреслив Жмайло.

Додамо, під час повітряної атаки по Україні в ніч на 29 вересня Польща оголошувала повітряну тривогу та підіймала авіацію. Уламки дрона також знайшли на території Румунії.