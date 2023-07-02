Каких ракетных атак ждать украинцам: оперативная сводка от Романа Свитана

В ночь на 2 июля россияне совершили очередную атаку на Украину. На этот раз враг запустил 8 "Шахедов" и 3 "Калибра". Однако Воздушные силы не дали врагу реализовать преступные планы и ликвидировали все цели.

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Ракетные обстрелы

Военный эксперт объяснил, что россияне используют "Шахеды" в режиме работы "с колес" – как получают партию, так и используют.

По мнению Свитана, скорее всего, россияне начали копить ракеты. Однако это может быть не для масштабной атаки, а потому, что вышли на нулевые складские запасы и нужно пополниться.

Они могут накопить запасы, а затем дальше работать в режиме "из колес". Даже так, как, например, сегодня (2 июля – 24 Канал), они могут ежедневно работать,

– отметил Роман Свитан.

"Кроме того, в последнее время можно наблюдать активность самолетов Ту-22м3, которые перебросили на аэродром "Моздок". Это ближе к Украине и Азовскому и Черному морям." Именно над ними они сбрасывают ракеты Х-22", – добавил военный эксперт.

Бахмутское направление

Свитан отметил, что россияне попали в информационный капкан. Их туда затащил Пригожин, когда пытался из себя сделать великого военного начальника. При этом смог пройти только 30 километров за год. Однако ему нужно было представить это движение как "великую победу".

По мнению эксперта, россияне уже должны выйти из Бахмутско-Соледашского выступления. Это называется выравниванием фронта.

Но они этого сделать не могут, потому что информационно это направление "накачано" так, что уход оттуда будет воспринят российским обществом, как потеря Крыма,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что это называется "информационный капкан", и они однозначно будут опрокидывать войска из Херсонского и Запорожского направлений для усиления в районе Бахмута и не допустить прорывов ВСУ.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Антоновский мост

Российские войска нанесли удар по Антоновскому мосту на левобережье Херсонщины. Били, вероятно, ракетой "Искандер".

По мнению Светана, враг хотел попасть в схождения моста на землю на левом берегу. Для этого использовал высокоточное оружие и лучше, чем "Искандеры", у них пока ничего нет.

При этом они сняли все видео. Скорее всего, им нужно было показать именно удар в эту точку, ведь в русских пабликах поднялась очень большая "волна".

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