Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Важливо "Може статися щось погане": в російських військових проблеми з логістикою в Криму

Ракетні обстріли

Військовий експерт пояснив, що росіяни використовують "Шахеди" в режимі роботи "з коліс" – як отримують партію, так одразу й використовують.

На думку Світана, скоріш за все, росіяни почали накопичувати ракети. Проте це може бути не для масштабної атаки, а через те, що вийшли на нульові складські запаси й треба поповнитися.

Вони можуть накопичити запаси, а потім далі працювати в режимі "з коліс". Навіть так, як, наприклад, сьогодні (2 липня – 24 Канал), вони можуть ледь не щодня працювати,

– зазначив Роман Світан.

"Крім того, останнім часом можна спостерігати активність літаків Ту-22м3, які перекинули на аеродром "Моздок". Це ближче до України та до Азовського й Чорного морів. Саме над ними вони скидають ракети Х-22", – додав військовий експерт.

Бахмутський напрямок

Світан зазначив, що росіяни потрапили в інформаційний капкан. Їх туди затягнув Пригожин, коли намагався із себе зробити великого військового начальника. При цьому зміг пройти тільки 30 кілометрів за рік. Проте йому треба було подати цей рух, як "велику перемогу".

На думку експерта, росіяни вже мали б вийти з Бахмутсько-Соледаського виступу. Це називається вирівнювання фронту.

Але вони цього зробити не можуть, тому що інформаційно цей напрям "накачаний" так, що відхід звідти буде сприйнято російським суспільством, як втрата Криму,

– пояснив Світан.

Він додав, що це називається "інформаційний капкан" й вони однозначно будуть перекидати війська з Херсонського та Запорізького напрямів для посилення в районі Бахмута й не допустити проривів ЗСУ.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Антонівський міст

Російські війська завдали удару по Антонівському мосту на лівобережжі Херсонщини. Били, вірогідно, ракетою "Іскандер".

На думку Світана, ворог хотів потрапити в сходження мосту на землю на лівому березі. Для цього використав високоточну зброю й краще, ніж "Іскандери", у них поки нічого немає.

При цьому вони зняли усе на відео. Скоріш за все, їм треба було показати саме удар в цю точку, адже в російських пабліках піднялася дуже велика "хвиля".

Останні новини щодо війни Росії проти України