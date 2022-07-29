российские ракеты попали в дом и ВУЗ в центре Харькова: завалы уже разбирают
Источник:телеграм Игоря Терехова
россияне утром 29 июля в очередной раз обстреляли Харьков. Ракеты оккупантов попали в жилой дом и высшее учебное заведение.
Обстрел произошел во время воздушной тревоги. Сирены начали раздаваться в Харьковской области в 4:09.
Заметьте В россии упали 2 ракеты, выпущенные по Харькову из белгорода
Ракеты оккупантов попали в жилой дом и ВУЗ
Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что в 4:09, то есть сразу с первыми звуками сирен, произошли 2 вражеских "прилета". Оба раза оккупанты попали по центральной части города.
В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей,
– отметил мэр.
Еще одна российская ракета попала по зданию одного из высших учебных заведений Харькова.
"Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что не будет", – подытожил Терехов.
К теме В результате российского обстрела ТЭЦ в Харьковской области погиб полицейский, 2 гражданских ранены
Кратко о предыдущих обстрелах Харькова
- Ночью 28 июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков во время воздушной тревоги. По меньшей мере, 4 взрыва прогремели почти одновременно с сиреной.
- Впоследствии стало известно, что захватчики атаковали два района, расположенных недалеко от центра города. После попадания сразу начались пожары. Однако они были незначительны, поэтому спасатели быстро их ликвидировали.
- Терехов рассказал, что россияне попали в парк Горького. В результате вражеского обстрела там образовались огромные воронки, а кровля и фасад хозяйственного сооружения получили повреждения.
- За день до этого ранним утром в городе также раздавались взрывы. По словам мэра, было два "прилета" по Индустриальному району.
- В свою очередь, ночью 26 июля, российские ракеты попали по Слободскому району Харькова. оккупанты повредили предприятие, многоэтажный дом и автосалон.
- Кроме этого, ночью 25 июля захватчики ударили по Чугуеву Харьковской области. Ракеты прилетели в Дом культуры, в котором находились люди.
- Четырех мирных жителей удалось спасти. Однако, к сожалению, также спасатели извлекли из-под завалов тела троих погибших.
Стоит посмотреть – оккупанты обстреляли ТЭЦ возле Харькова: видео