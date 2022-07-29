российские ракеты попали в дом и ВУЗ в центре Харькова: завалы уже разбирают

россияне утром 29 июля в очередной раз обстреляли Харьков. Ракеты оккупантов попали в жилой дом и высшее учебное заведение.

Обстрел произошел во время воздушной тревоги. Сирены начали раздаваться в Харьковской области в 4:09.

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Ракеты оккупантов попали в жилой дом и ВУЗ

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что в 4:09, то есть сразу с первыми звуками сирен, произошли 2 вражеских "прилета". Оба раза оккупанты попали по центральной части города.

В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей,

– отметил мэр.

Еще одна российская ракета попала по зданию одного из высших учебных заведений Харькова.

"Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что не будет", – подытожил Терехов.

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Кратко о предыдущих обстрелах Харькова

Ночью 28 июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков во время воздушной тревоги. По меньшей мере, 4 взрыва прогремели почти одновременно с сиреной.

Впоследствии стало известно, что захватчики атаковали два района, расположенных недалеко от центра города. После попадания сразу начались пожары. Однако они были незначительны, поэтому спасатели быстро их ликвидировали.

Терехов рассказал, что россияне попали в парк Горького. В результате вражеского обстрела там образовались огромные воронки, а кровля и фасад хозяйственного сооружения получили повреждения.

За день до этого ранним утром в городе также раздавались взрывы. По словам мэра, было два "прилета" по Индустриальному району.

В свою очередь, ночью 26 июля, российские ракеты попали по Слободскому району Харькова. оккупанты повредили предприятие, многоэтажный дом и автосалон.

Кроме этого, ночью 25 июля захватчики ударили по Чугуеву Харьковской области. Ракеты прилетели в Дом культуры, в котором находились люди.

Четырех мирных жителей удалось спасти. Однако, к сожалению, также спасатели извлекли из-под завалов тела троих погибших.

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