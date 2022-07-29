российские ракеты попали в дом и ВУЗ в центре Харькова: завалы уже разбирают

29 июля 2022 , 05:25
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Источник:

телеграм Игоря Терехова

россияне утром 29 июля в очередной раз обстреляли Харьков. Ракеты оккупантов попали в жилой дом и высшее учебное заведение.

Обстрел произошел во время воздушной тревоги. Сирены начали раздаваться в Харьковской области в 4:09.

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Ракеты оккупантов попали в жилой дом и ВУЗ

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что в 4:09, то есть сразу с первыми звуками сирен, произошли 2 вражеских "прилета". Оба раза оккупанты попали по центральной части города.

В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей,
– отметил мэр.

Еще одна российская ракета попала по зданию одного из высших учебных заведений Харькова.

"Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что не будет", – подытожил Терехов.

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Кратко о предыдущих обстрелах Харькова

  • Ночью 28 июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков во время воздушной тревоги. По меньшей мере, 4 взрыва прогремели почти одновременно с сиреной.
  • Впоследствии стало известно, что захватчики атаковали два района, расположенных недалеко от центра города. После попадания сразу начались пожары. Однако они были незначительны, поэтому спасатели быстро их ликвидировали.
  • Терехов рассказал, что россияне попали в парк Горького. В результате вражеского обстрела там образовались огромные воронки, а кровля и фасад хозяйственного сооружения получили повреждения.
  • За день до этого ранним утром в городе также раздавались взрывы. По словам мэра, было два "прилета" по Индустриальному району.
  • В свою очередь, ночью 26 июля, российские ракеты попали по Слободскому району Харькова. оккупанты повредили предприятие, многоэтажный дом и автосалон.
  • Кроме этого, ночью 25 июля захватчики ударили по Чугуеву Харьковской области. Ракеты прилетели в Дом культуры, в котором находились люди.
  • Четырех мирных жителей удалось спасти. Однако, к сожалению, также спасатели извлекли из-под завалов тела троих погибших.

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Автор: Ольга Котів