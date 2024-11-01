Но действительно ли Россия массово способна изготавливать новейшее оружие 24 Каналу объяснил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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На что на самом деле способно российское оружие

На днях Путин заявил, что Россия "способна производить в 10 раз больше дальнобойных ракет", чем все страны вместе, а также, что "российские гиперзвуковые комплексы не имеют аналогов в мире".

Впрочем, за громкими словами кремлевского диктатора нет подтвержденных фактов. Зато есть яркое свидетельство несоответствия российского оружия заявленным восхвалениям.

Например, ракета "Сармат", которую так нахваливали в Кремле, прошла только одно успешное испытание из пяти. Последнее испытание привело к подрыву ракеты прямо в шахте.

Ракета "Буревестник" не имела ни одного успешного испытания из тринадцати. К тому же во время последнего испытания погибло пять сотрудников "Росатома". Ракета "Булава" с 2004 по 2010 имела 14 испытаний, из которых 7 оказались успешными.

Ракета "Кинжал", которой так запугивали украинцев, на самом деле не соответствует тактико-техническим характеристикам. То же самое касается и ракеты "Циркон".

Россия использует старое оружие

Два последних массированных обстрела Украины происходили ракетами Х-101 со старыми советскими двигателями Х-55. Во время последнего удара использовались старые советские ракеты Х-55.

Это говорит о том, что россияне достают все из тайников и пытаются создать имитацию больших мощностей. Безусловно, у них есть определенное количество накопленного запаса. Но и неоднократно появлялись подтверждения, что даже ракеты Х-101 не долетают до целей, падают на полигоне или в Каспийское море,

– отметил Храпчинский.

С этими же громкими словами Путина не сходится и тот факт, что на третий год войны России пришлось просить боеприпасы у Северной Кореи.

Главная цель – это запугивание и создание психологического давления на население Украины. Это происходит путем ударов по энергетике, то есть террористических актов со стороны России,

– резюмировал Храпчинский.