Российские ракеты ударили по критической инфраструктуре в Запорожье

Вечером 9 марта российские ракеты ударили по объектам критической инфраструктуры Запорожской области.

В воздушной тревоге в Запорожье слышали взрывы. Впоследствии в местной ОВ подтвердили – был ракетный удар.

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Последствия "прилетов"

В результате "прилетов" на объектах критической инфраструктуры возник пожар. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев . По предварительной информации, повреждения получили 2 учебных заведения. В постройках вылетели окна.

К счастью, люди не пострадали.

Некоторые районы – без света

Купте отметил, что было обесточено около 20 тысяч абонентов. В некоторых районах отсутствует отопление и водоснабжение.

Все соответствующие службы сразу приступили к работе. Подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена. Работы продолжаются.

Что этому предшествовало

Вечером 9 марта в ряде областей объявили воздушную тревогу. О ракетной опасности сообщил глава Николаевской ОВД Виталий Ким. Вероятно, он подразумевал опасность для ближайших регионов.

Впоследствии в Запорожье раздался ряд взрывов.

Ночью 9 марта россияне совершили очередную массированную ракетную атаку. оккупанты запустили 81 ракету разного базирования. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракет, а также 4 дрона.