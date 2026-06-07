Партизаны обнародовали секретные данные об уязвимости главных разведывательных беспилотников России

Агент партизанского движения "Атеш", работающий на казанском предприятии АО "ЭНИКС", передал большой массив закрытой технической документации по российским беспилотным комплексам. Предприятие является одним из ключевых производителей беспилотной авиации для российского военно-промышленного комплекса.

Там изготавливают, в частности, разведывательные дроны "Элерон-3", "Элерон-10", комплексы "Т-16", а также системы "Т-10", "Околоток", "Гамаюн" и воздушные мишени "Е95М". Об этом информируют на странице партизанского движения "Атеш".

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Какие недостатки имеют вражеские дроны?

Из полученных документов стали известны рабочие радиочастоты дронов, а также ряд уязвимостей их систем защиты от средств радиоэлектронной борьбы. По имеющимся данным, воздействие на определенные частотные комбинации может приводить к потере связи беспилотника с оператором и принудительной посадке аппарата.

Беспилотники, упомянутые выше, широко используются российскими войсками для ведения разведки, корректировки артиллерийского огня и обнаружения позиций Сил обороны Украины. Именно поэтому информация о технических особенностях этих аппаратов имеет важное значение для противодействия вражеским разведывательным средствам.

Так, эти материалы уже получили украинские бойцы для дальнейшего анализа и использования при противодействии российским беспилотным системам на фронте.

Партизаны обнаружили недостатки в российских разведывательных дронах: смотрите материалы "Атеш"

В движении "Атеш" также заявляют, что к сопротивлению все чаще приобщаются работники российских оборонных предприятий, которые передают информацию о деятельности военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

К тому же, ранее партизаны провели разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России во временно оккупированном Симферополе.

Именно через этот объект осуществляется поставка топлива, запчастей и технического имущества для российского флота и береговых подразделений. Во время наблюдения партизаны зафиксировали расположение складов, площадок с техникой, маршруты движения грузового транспорта и режим работы объекта.