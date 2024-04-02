Об этом 24 Каналу рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, прокомментировав фотографию от британской разведки, где видно, как российский вертолет садится на рисунок истребителя.
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Зачем рисуют самолеты
Как отметил Мельник, здесь стоит рассмотреть два момента. Прежде всего то, что российский вертолет сел на силуэт самолета – это абсолютно технический момент. Забавно, что это удалось зафиксировать на фотографии.
Здесь два момента. Первое – то, что зафиксировали посадку вертолета именно на этот рисунок... Это чисто технический момент. Экипаж прилетает на незнакомый аэродром. И руководитель полетов указывает ему на место, где садиться. Удобнее всего здесь сказать: "Видишь, там самолетик нарисован". Вот туда и садись,
– сказал Мельник.
А рисунки самолетов на аэродромах – это довольно распространенная практика. Уже ранее фиксировалось, как оккупанты рисовали авиацию, пытаясь спасти собственные самолеты от дронов или других средств поражения.
Относительно сообщения британской разведки. Я думаю, что это является хорошим проявлением тонкого британского юмора, чтобы потролить оккупантов,
– отметил Мельник.
Как Россия рисует самолеты на аэродромах: коротко
- В минобороны Британии опубликовали фотографию с российской авиабазы, где видно нарисованный самолет. Туда приземлился вертолет. Похожие рисунки зафиксировали по меньшей мере на 12 российских авиабазах.
- В конце 2023 года такие же рисунки зафиксировали на авиабазе в Приморско-Ахтарске и Ейске. Разницу видно по теням.
- Интересно, что 20 марта в Саратовской области раздавались взрывы. Источники 24 Канала сообщали, что украинские дроны атаковали одну из крупнейших авиабаз в России "Энгельс".