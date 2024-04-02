На аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму россияне нарисовали силуэты истребителей. В то же время на место изображения все равно приземляются вертолеты, что полностью подрывает попытку обмана.

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Спутниковый снимок аэродрома опубликовали в разведывательном обзоре британского Минобороны. По данным ведомства, такие рисунки также заметили еще по меньшей мере на 12 российских авиабазах.

Это также демонстрирует настоящий порядок в боевых рядах или численность самолетов на этой авиабазе, которую Россия, вероятно, пытается скрыть от украинской разведки,

– говорится в отчете разведки.

Вертолет приземляется на нарисованный силуэт истребителя / Фото: Министерство обороны Великобритании

Все это ярко демонстрирует степень беспокойства России будущими украинскими ударами и способностью их отразить.

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