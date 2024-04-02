На аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму россияне нарисовали силуэты истребителей. В то же время на место изображения все равно приземляются вертолеты, что полностью подрывает попытку обмана.
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Спутниковый снимок аэродрома опубликовали в разведывательном обзоре британского Минобороны. По данным ведомства, такие рисунки также заметили еще по меньшей мере на 12 российских авиабазах.
Это также демонстрирует настоящий порядок в боевых рядах или численность самолетов на этой авиабазе, которую Россия, вероятно, пытается скрыть от украинской разведки,
– говорится в отчете разведки.
Вертолет приземляется на нарисованный силуэт истребителя / Фото: Министерство обороны Великобритании
Все это ярко демонстрирует степень беспокойства России будущими украинскими ударами и способностью их отразить.
Украина наносит удары по российским аэродромам: что известно
- В Энгельсе Саратовской области ночью 20 марта прогремели мощные взрывы. Они были такой силы, что россияне жаловались, что "дрожали даже рамы в окнах". Также в сети заявляли, что Энгельс якобы атаковали беспилотники. Вероятно, это были БпЛА"Лютый", которые имеют дальность полета до 1000 километров.
- Вблизи города Энгельс расположена одна из крупнейших российских авиабаз "Энгельс-2". На этой авиабазе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые враг использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Спутниковые снимки свидетельствуют, что за день до удара на авиабазе находилось 11 стратегических бомбардировщиков.
- Как сообщили источники в спецслужбах, взрывы в Энгельсе Саратовской области – это плановая работа Главного управления разведки. Также известно, что есть поражения.