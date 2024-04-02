На аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму росіяни намалювали силуети винищувачів. Водночас на місце зображення все одно приземляються вертольоти, що повністю підриває спробу обману.

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Супутниковий знімок аеродрому опублікували у розвідувальному огляді британського Міноборони. За даними відомства, такі малюнки також помітили ще на щонайменше 12 російських авіабазах.

Це також демонструє справжній порядок у бойових лавах або чисельність літаків на цій авіабазі, яку Росія, ймовірно, намагається приховати від української розвідки,

– йдеться у звіті розвідки.

Вертоліт приземляється на намальований силует винищуваща / Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Усе це яскраво демонструє ступінь занепокоєння Росії майбутніми українськими ударами та здатністю їх відбити.

Україна завдає ударів по російським аеродромам: що відомо