На аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму росіяни намалювали силуети винищувачів. Водночас на місце зображення все одно приземляються вертольоти, що повністю підриває спробу обману.
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Супутниковий знімок аеродрому опублікували у розвідувальному огляді британського Міноборони. За даними відомства, такі малюнки також помітили ще на щонайменше 12 російських авіабазах.
Це також демонструє справжній порядок у бойових лавах або чисельність літаків на цій авіабазі, яку Росія, ймовірно, намагається приховати від української розвідки,
– йдеться у звіті розвідки.
Вертоліт приземляється на намальований силует винищуваща / Фото: Міністерство оборони Великої Британії
Усе це яскраво демонструє ступінь занепокоєння Росії майбутніми українськими ударами та здатністю їх відбити.
Україна завдає ударів по російським аеродромам: що відомо
- В Енгельсі Саратовської області уночі 20 березня пролунали потужні вибухи. Вони були такої сили, що росіяни бідкалися, що "тремтіли навіть рами у вікнах". Також у мережі заявляли, що Енгельс нібито атакували безпілотники. Ймовірно, це були БпЛА "Лютий", які мають дальність польоту до 1000 кілометрів.
- Поблизу міста Енгельс розташована одна з найбільших російських авіабаз "Енгельс-2". На цій авіабазі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які ворог використовує для завдання ракетних ударів по Україні. Супутникові знімки свідчать, що за день до удару на авіабазі перебувало 11 стратегічних бомбардувальників.
- Як повідомили джерела в спецслужбах, вибухи в Енгельсі Саратовської області – це планова робота Головного управління розвідки. Також відомо, що є ураження.