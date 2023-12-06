Россияне чуть не спровоцировали авиакатастрофу в Стамбуле: как ставят под угрозу весь мир

Как бы Россия ни возражала, влияние санкций на нее есть. И в некоторых сферах оно просто колоссальное. Чего только стоит отрасль гражданской авиации. Собственно, самолеты страны-агрессора уже угрожают всему миру.

Редакция 24 Канала от активистов группы КиберСпротив получила внутренние документы Уральского межрегионального территориального управления Росавиации. Они пролили свет на то, в каком состоянии гражданская авиация России. И, как выяснилось, грозит она не только самим россиянам, но всему миру.

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Плохой сервис и плохо обученные пилоты

Так, российские самолеты все еще принимают в международных аэропортах ряда стран. Но это отнюдь не показатель того, что внутри страны-агрессора все хорошо. Более того, все может измениться после какого-то одного трагического случая, к примеру, в тех же Турции, ОАЭ, Индии или других государствах.

Вот возьмем за пример сложные ремонты. Двигатели и другие агрегаты страна-агрессор отправляет в Иран. Там их чинят, но несертифицированные специалисты. Что касается деталей, то их привозят в обход санкций. И такие запчасти часто малопригодны для использования. Да и доставку иногда приходится ожидать месяцами.

Тем не менее, Турция готова идти на риски. В частности, финансовые. Ведь придется выплачивать компенсации за жизнь граждан своей страны и пассажиров других авиакомпаний в случае, если российские самолеты приведут к аварии. Интересно, что для этого необязательно принимать угнанный 10-летний Airbus, у которого отключены тормоза и почти стертая резина.

За 5 минут до катастрофы

Можно просто впустить на аэропорт SuperJet-100, у которого чрезвычайно эпическое название "Святитель Спиридон Тримифунтский". Собственно, пилоты этого, прости Господи, воздушного судна едва не спровоцировали в Стамбуле ужасную катастрофу.

В отчетах россияне говорят, что экипаж этого самолета "потерял ситуационную осведомленность". В результате этого воздушное судно выкатилось на полосу, когда на нее садился другой лайнер. В этом случае чудом удалось избежать гибели людей. Интересно, что пилотам за эту роковую ошибку ничего не было.

Обратим внимание, что крайне опасные ситуации, вызванные россиянами в 2023 году, происходили не только в Турции, но и в других государствах. К примеру, в Таиланде неопытные пилоты чуть не разбились в сложных условиях. Правда, им удалось маневрировать. В то же время они выехали за пределы полосы на почти 22 метра.

Спрогнозировать, когда гражданская авиация России развалится полностью – задача непростая. Но если подобные ситуации будут случаться все чаще, то высока вероятность, что российские самолеты наделают беды и им запретят покидать воздушное пространство страны-агрессора.