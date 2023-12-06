Редакція 24 Каналу від активістів групи КіберСпротив отримала внутрішні документи Уральського міжрегіонального територіального управління Росавіації. Вони пролили світло на те, в якому стані цивільна авіація Росії. І, як з'ясувалося, загрожує вона не лише самим росіянам, а й усьому світу.

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Поганий сервіс і погано навчені пілоти

Так, російські літаки все ще приймають у міжнародних аеропортах низки країн. Але це аж ніяк не показник того, що всередині країни-агресорки все гаразд. Ба більше, все може змінитися після якогось одного трагічного випадку, до прикладу, в тих же Туреччині, ОАЕ, Індії або інших державах.

От візьмемо за приклад складні ремонти. Двигуни та інші агрегати країна-агресорка відправляє до Ірану. Там їх лагодять, але несертифіковані спеціалісти. Що стосується деталей, то їх привозять в обхід санкцій. І такі запчастини часто малопридатні для використання. Та й на доставку часом доводиться очікувати місяцями.

Попри це, Туреччина готова йти на ризики. Зокрема, фінансові. Адже доведеться виплачувати компенсації за життя громадян своєї країни та пасажирів інших авіакомпаній у випадку, якщо російські літаки спричинять аварію. Цікаво, що для цього необов'язково приймати викрадений 10-річний Airbus, в якого відключені гальма та майже стерта гума.

За 5 хвилин до катастрофи

Можна просто впустити на аеропорт SuperJet-100, в якого надзвичайно епічна назва "Святитель Спиридон Тримифунтський". Власне, пілоти цього, прости Господи, повітряного судна ледве не спровокували у Стамбулі жахливу катастрофу.

У звітах росіяни кажуть, що екіпаж цього літака "втратив ситуаційну обізнаність". Внаслідок цього повітряне судно викотилося на смугу, коли на неї сідав інший лайнер. У цьому випадку дивом вдалося уникнути загибелі людей. Цікаво, що пілотам за цю фатальну помилку нічого не було.

Звернімо увагу, що вкрай небезпечні ситуації, спричинені росіянами у 2023 році, ставалися не лише у Туреччині, а й інших державах. До прикладу, у Таїланді недосвідчені пілоти ледве не розбилися у складних умовах. Правда, їм таки вдалося зманеврувати. Водночас вони виїхали за межі смуги на майже 22 метри.

Спрогнозувати, коли цивільна авіація Росії розвалиться повністю – задача непроста. Але якщо подібні ситуації траплятимуться все частіше, то висока ймовірність, що російські літаки таки нароблять десь лиха і їм заборонять покидати повітряний простір країни-агресорки.