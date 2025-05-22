Разведка США сообщила, что Россия вооружает самолеты новыми ядерными ракетами

Россия расширяет свой ядерный арсенал, в частности разработку и интеграцию ядерных ракет класса "воздух-воздух" для боевой авиации. Ее устанавливают на МиГи и истребители типа Су.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет разведывательного управления Департамента обороны США и The War Zone. Таким образом Россия расширяет свои ядерные силы.

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Что об этом известно

Американская разведка выяснила, что Россия сохраняет ориентировочно 1,5 тысячи развернутых стратегических боеголовок и до 2 тысяч нестратегических боеголовок, и расширяет свои ядерные силы в Беларуси, создавая и реконструируя места хранения ядерного оружия и обучая белорусские экипажи обращению с тактическим ядерным оружием.

Впрочем, Россия очень маловероятно применит ядерное оружие в этом конфликте, если только руководство России не решит, что режиму угрожает экзистенциальная опасность,

– говорится в отчете.

В то же время в The War Zone предполагают, что в вышеупомянутом документе скорее всего, речь идет о специальной версии ракеты большой дальности Р-37М. Там объяснили, что это дальнобойная ракета-перехватчик разработана специально для МиГ-31 и адаптирована для многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57.

Она имеет активную радиолокационную головку самонаведения, что делает ее особенно опасным оружием для авиации противника. Кроме того, эта ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. В то же время, согласно обнародованной информации, в экспортном варианте ее дальность ограничивается 200 километрами.

Кстати, недавно сообщалось, что Россия инвестирует в ремонт и модернизацию стратегических самолетов Ту, а также в производство новых. Ожидается, что воздушный флот России увеличится на два десятка новых или модернизированных самолетов, что может создать угрозу, в частности НАТО, уже в ближайшие годы.