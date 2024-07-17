Оккупанты экспериментируют: почему российские дроны "блуждают" в Беларуси

Утром 16 июля на территорию Беларуси снова залетел российский дрон-камикадзе типа "Шахед". Россияне заблаговременно сообщают белорусские войска о таком. Однако Россия экспериментирует с этими дронами.

При участии Ирана российские захватчики постоянно хотят что-то менять относительно "Шахедов". Это 24 Каналу отметил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Надо понимать, что Россия экспериментирует с "Шахедами". Возможно, при участии иранских производителей, которые постоянно хотят менять что-то. То они меняют высоту "Шахеда", чтобы он летел выше. Некоторые "Шахеды" летят действительно выше, чтобы не быть уязвимыми к действиям мобильных групп, которые действуют с крупнокалиберными пулеметами", – объяснил он.

Не совсем удачные российские эксперименты

Александр Мусиенко отметил, что таким образом оккупанты пытаются избежать сбития "Шахедов". Также они экспериментировали с корпусом, со скоростями, с навигационной системой, чтобы они не были уязвимыми. Потому что раньше Украине удавалось с помощью систем РЭБ даже приземлять эти иранские беспилотники.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, захватчики решили параллельно привлекать маршруты через Беларусь, чтобы избегать противодействия мобильных групп, которые могут, например, сбить "Шахеды" в небе над Житомирской областью. Они пролетают, вылетают, делают сложные траектории и дальше пытаются заходить на цель.

Почему они летят и начинают блуждать по территории Беларуси? Или навигационная система дает сбои, потому что Беларусь включает системы свои РЭБ. Или есть другие причины. Мне кажется, что здесь технические причины, которые просто сбивают с курса "Шахеды",

– подчеркнул он.

В этом вина российских операторов и инструкторов, которые не могут разобраться с этим. Очевидно, что есть технические проблемы в том, что "Шахед" очень долго блуждает в Беларуси. Он полетел на Витебск и где-то там потерялся.

"Но есть и "Шахеды", которые залетают потом обратно на территорию Украины, что свидетельствует о том, что это замысел. То есть их цель не только в том, чтобы оставаться где-то в небе над территорией Беларуси. Цель – возвращаться в Украину", – добавил военный эксперт.

"Шахед" на территории Беларуси: главное

Как сообщает "Беларускі Гаюн", утром 16 июля, ориентировочно в 8:40, российский беспилотник-камикадзе "Шахед" залетел на территорию Беларуси. Он упал в 120 километрах от границы с Украиной. Дрон взорвался в Октябрьском районе Гомельской области.

Также известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе. Отмечается, что это прямо подтверждает, что "Шахеды", которые залетают на территорию Беларуси – не "учебные" и не "разведывательные", а реальные и с боекомплектом. Они предназначались для атаки по Украине.