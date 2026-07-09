Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
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Что сказал политик?
Министр рассказал, что правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе при российском посольстве в Италии. Прокуратура Рима признала их виновными в шпионской деятельности в пользу Москвы.
Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Италии только что сообщил послу России в Риме, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней,
– отметил Антонио Таяни.
По его словам, Кремль продолжает использовать методы гибридной войны, чтобы проводить атаки против Запада и Италии. Глава МИД подчеркнул, что такие действия неприемлемы для итальянских институтов и национальной безопасности.
Актуальные новости Италии
При введении 21-го пакета санкций ЕС против Кремля возникли трудности. Вопрос вращается вокруг планов ввести ограничения в отношении главы православной церкви России – патриарха Кирилла. В Италии на возможный запрет отреагировали с "оговоркой".
На полях саммита НАТО в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Политики обсудили перспективы совместной работы в Европе над противоракетной обороной.