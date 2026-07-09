Про це він повідомив у власних соцмережах.

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Що сказав політик?

Міністр розповів, що уряд Італії ухвалив рішення вислати двох військових аташе при російському посольстві в Італії. Прокуратура Риму визнала їх відповідальними за шпигунську діяльність на користь Москви.

Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Італії щойно повідомив посла Росії в Римі, що Іван Петрович Горбачов і Михайло Васильович Астахов повинні залишити Рим протягом трьох днів,

– зазначив Антоніо Таяні.

За його словами, Кремль продовжує використовувати методи гібридної війни, щоб атакувати Захід та Італію. Глава МЗС наголосив, що такі дії є неприйнятними для італійських інституцій та національної безпеки.

Актуальні новини Італії

Під час запровадження 21 пакету санкцій ЄС проти Кремля виникли труднощі. Питання крутиться довкола планів запровадити обмеження проти глави православної церкви Росії – патріарха Кирила. В Італії із "застереженням" відреагували на можливу заборону.

На полях саміту НАТО в Анкарі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою.