Российские снаряды, застрявшие в харьковских домах, – жуткие фото

9 марта 2022 , 15:37
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Источник:

ГСЧС Украины

ГСЧС Украины поделилась ужасными фотографиями с российскими снарядами, которые так и не разорвались, застряв в стенах жилых домов и в промерзшей земле.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото неразорванных снарядов на Харьковщине.

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Помните о безопасности и доверьте дело по выяснению боеспособности ВНП специалистам. Главное, не паникуйте!
– напомнили специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Неразорванные снаряды в Харькове / Фото ГСЧС

Неразорванные снаряды в Харькове / Фото ГСЧС

Неразорванные снаряды в Харькове / Фото ГСЧС

Неразорванные снаряды в Харькове / Фото ГСЧС

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Автор: Ярослава Прадід