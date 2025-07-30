На Лиманском направлении российское командование проявляет особую жестокость к своим военным. Фактически, оккупантов загоняют в зоны поражения украинских сил.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 66 отдельную механизированную бригаду имени князя Мстислава Храброго.

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Как россияне добровольно сдаются в плен?

По словам военных, личный состав оккупационной армии буквально заталкивают в так называемые килл-зоны на "полях смерти", где уже лежат сотни тел погибших российских солдат.

В то же время обеспечение военных медикаментами, продуктами и даже водой остается на крайне низком уровне или вовсе отсутствует. Из-за этого растет количество случаев добровольной сдачи в плен российских военнослужащих в полосе ответственности 66 ОМБр.

Чтобы попасть в плен, оккупанты прибегают к различным хитростям: врут о потере связи, притворяются погибшими или пропавшими без вести. При этом они понимают, что украинская сторона относится к ним лучше, чем собственное командование.

Но есть и те, для кого командиры страшнее даже смерти. Те, кто слепо подчиняют свою жизнь кровожадному командованию, встречают справедливый финал – тотальный раз*б на поле боя!

– добавили в 66 ОМБр.

К слову, недавно украинские военные взяли в плен российского солдата с помощью дрона с громкоговорителем. Выяснилось, что пленный оккупант был ранен, ему оказали медицинскую помощь и допросили.