15% оккупантов употребляют наркотики: в разведке Британии рассказали, как командиры наказывают

То, что российские военные на фронте злоупотребляют наркотиками, обсуждают с самого начала полномасштабного вторжения. Теперь об этом пишут и независимые российские медиа.

Собственно, в разведке Великобритании обратили внимание, что российское независимое СМИ "Верстка" еще в сентябре сообщило о наркотической зависимости оккупантов. Говорят, что 15% бойцов, которые сейчас на фронте, злоупотребляют запрещенными веществами.

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Как их за это наказывают

Что касается тех же запрещенных веществ, то говорится об амфетамине и каннабисе. Более того, журналисты отмечают, что эти наркотики оккупанты без проблем достают на передовой.

В британской разведке отмечают, что эти сообщения заслуживают доверия и соответствуют многочисленным сообщениям. Они касаются высокого уровня дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением спиртным среди российских бойцов, поступающих с 24 февраля 2022 года.

В ведомстве отмечают, что российские командиры, вероятно, часто наказывают злоупотребляющих запрещенными веществами и алкоголем. Как наказание – отправка в штурмовые отряды "Штурм-Z". Их оккупанты фактически превратили в карательные подразделения.

В разведке также объяснили одну из основных причин как низкой дисциплины, так и злоупотребления психотропными веществами. Говорят, что, вероятно, это связано с постоянным отсутствием возможности для ротации боевых подразделений как можно дальше от линии фронта.

Обратим внимание, что в последние недели потерь врага в живой силе и технике стало еще больше. Собственно, на этом мы хотели бы дальше сконцентрировать свое внимание.

Ежедневно сотни оккупантов ликвидируют