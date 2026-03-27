Россия объявила погибшими своих солдат в Купянске, но есть один нюанс

Российская пропаганда сообщила о гибели "героических ребят" в Купянске. Однако, украинские военные ежедневно фиксируют их присутствие в городе.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он назвал такую ситуацию ироничной и указал на причины таких заявлений.

Что известно о ситуации с российскими солдатами в Купянске?

Российская пропаганда заранее объявила погибшими своих солдат в Купянске, хотя украинские военные ежедневно фиксируют их присутствие в городе. По словам Трегубова, в городе могут оставаться до 20 оккупантов. Среди них – подразделения, якобы удерживали подвал местной больницы.

Российские блогеры распространили информацию об их "героической гибели", однако украинские бойцы продолжают фиксировать 6 – 8 различных позывных в этом районе.

Трегубов предполагает, что Россия могла объявить своих бойцов мертвыми, чтобы иметь возможность активнее обстреливать район больницы или отвлечь внимание от неудачной ситуации на Купянском направлении. По его словам, подразделения врага фактически окружены в центре города и не имеют никаких шансов выжить.

Конечно, погоды они там не делают и не сделают. Партия сказала в морг, значит, в морг,

– с иронией отметил Трегубов.

