Российские спецслужбы в Германии активизировались, — СМИ

В Германии активизировались российские спецслужбы. Их интерес к ФРГ растет, чем дольше продолжается полномасштабная война в Украине.

Об этом в интервью DPA сообщил глава Управления по охране конституции Германии Томас Гальденванг. Подробнее информирует 24 канал.

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Спецслужбы оккупантов активизировались в Германии

Интерес российской разведки здесь, в Германии, не только не прекращается, но и растет, поскольку последствия войны (России против Украины – 24 канал) продолжаются,

– отметил Томас Гальденванг.

Кстати, накануне Рождества в Германии Федеральная разведывательная служба задержала двойного агента, подозреваемого в передаче секретной информации российской спецслужбе. Гальденванг подчеркнул, что текущее дело показывает, насколько реальна опасность российского шпионажа.

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Москва, вероятно, попытается компенсировать разведывательные возможности в Германии

В интервью DPA Гальденванг отметил, что ожидает, что Москва попытается компенсировать разведывательные возможности, упущенные из-за высылки 40 агентов. В частности, оккупанты будут пытаться сделать это либо с помощью большего количества так называемых "разъездных агентов", либо другими прикрытиями.

По данным властей, своеобразный "камуфляж" использовал, например, подозреваемый российский шпион, который с октября находящийся под стражей в Норвегии. Он выдавал себя за бразильского исследователя.

Кстати, в начале апреля 2022-го федеральное правительство Германии признало нежелательными 40 сотрудников российского посольства в Берлине. Также в государстве ужесточили визовые правила.

Мы прилагаем большие усилия, чтобы предотвратить приезд в Германию других людей, которые могут быть назначены российским службам,

– сказал Гальденванг.

Он также заверил, что в Германии готовы к усилению шпионской активности российских и других спецслужб.