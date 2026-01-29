Россияне были удивлены: майор запаса предположил, как уничтожили российские самолеты Су-30 и Су-34
- Россия потеряла два самолета Су-30 и Су-34, вероятно из-за атак зенитно-ракетных комплексов или ракетами с воздуха.
- Авиационная отрасль России страдает от санкций и проблем с техникой, что затрудняет использование стратегической авиации.
Россия потеряла сразу два самолета Су-30 и Су-34, об этом стало известно 28 января. Интересно, что долгое время оккупанты боялись использовать авиацию, понимая, что могут ее потерять.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что есть два варианта, как могли уничтожить российские самолеты. Потерю бортов подтвердили и пропагандисты и выдвинули свои объяснения.
Как могли поразить российские Су?
В первом варианте должна быть дальнобойная ракета воздух-воздух. Например, у россиян есть достаточно старые и неточные ракеты, которые летают на расстояние 300 километров. Если Украине передали средства не на 60 – 80 километров, а хотя бы на 200, то тогда можно подлетать и сбивать.
Обычно, россияне летают в зонах, которые они считают безопасными, где нет покрытия наших средств противовоздушной обороны. К тому же они знают, что у нас нет ракет воздух-воздух и таких, которые стреляют на дальнее расстояние. Поэтому были уверены, что ничего страшного во время полета не произойдет.
Второй вариант уничтожения – это, то что мы видели с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Дело в том, что определенные средства противовоздушной обороны, наземные ЗРК, маскируясь, подтягиваются ближе к линии фронта и не включаются,
– объяснил Алексей Гетьман.
Когда радиолокационная станция зенитно ракетного комплекса не работает – его очень сложно вычислить, к тому же он замаскирован. Когда самолет подлетает в зону поражения, то все включается, а из этой засады можно делать пуски. На это нужно несколько минут.
"Пуски делаются одновременно одной, двумя или тремя ракетами, чтобы у российского самолета не было шанса уклониться. Сразу даже может быть поражение артиллерией. Так было с самолетом ДРЛВ. Россияне были удивлены, потому что там, где он летал, не должно было быть наших зенитно-ракетных комплексов", – подчеркнул майор запаса.
Итак, есть два варианта: атака из засады иностранными зенитно-ракетными комплексами, или атака с воздуха другими ракетами.
У России серьезные проблемы в авиации
Авиационная отрасль нуждается во взаимодействии с другими странами, но из-за санкций россияне не могут этого сделать. Поэтому самолеты все чаще ломаются, на бортах возникают аварийные ситуации. В Кремле не знают, где брать детали для изготовления собственных судов, а несмотря на обещания, смогли создать только 2 – 3 отечественных самолета.
Во время последних обстрелов Украины враг не использовал стратегическую авиацию. Причина в том, что речь идет о достаточно старой технике, которая не подлежит восстановлению. Проблемы есть с бомбардировщиками, истребителями, в целом вся авиационная отрасль деградирует. Впрочем это не означает, что стратегическую авиацию вообще не будут использовать для ударов.
Из-за успешных действий Украины враг был вынужден оттянуть свои самолеты вглубь территории. Если раньше россияне взлетали с аэродрома "Энгельс-2", то сейчас делают это из Иркутска. Соответственно логистика значительно усложнилась. Серьезно ударила по возможностям россиян и операция "Паутина".