Русская православная церковь еще раз показала, что духовность в России явно не на первом месте даже в самой церкви. Поэтому даже церковные соревнования там проводят с военным наклоном.

Владимирская епархия Русской православной церкви решила похвастаться состязаниями, которые она организовала. Называется это соревнование "Святой воин", а главный акцент сделан именно на военной тематике.

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Например, участники соревновались в таких дисциплинах, как сборка-разборка автомата и бросание гранаты. Также были и другие физические упражнения, такие как эстафеты и подтягивание. К "интеллектуальным состязаниям" здесь отнесли историю церкви и страны.



РПЦ проводит соревнования, где нужно бросать гранату / Фото eparh33.ru

При этом такие соревнования уже проходят не в первый раз. Это были восьмые по счету такие соревнования.

В общей сложности было 19 команд из разных городов. А на трибунах за всем этим наблюдали студенты института службы исполнения наказаний и спецназовцы.

Фастфудные подарки

Что касается подарков участникам соревнований, то их выбор тоже вызывает удивление. Поскольку были как мужские, так и женские команды, первым местом подарили билеты на кулинарный мастеркласс.

А вот команды, которые заняли вторые и третьи места, получили сертификаты в фастфуды. Но почему-то организаторы выбрали не российские аналоги, а американские компании, пока оставшиеся работать в России – пиццерию Papa John's и кафетерий Baskin-Robbins.

РПЦ в войне против Украины

Кремль активно использует Русскую православную церковь в войне против Украины. Да, российский патриарх Кирилл благословил русских солдат на войну с Украиной. А действия русский солдат в Украине называет "настоящим подвигом" .

При этом Кирилл может попасть в шестой пакет санкций ЕС . Однако его принятие задерживается из-за некоторых пророссийских позиций в европейских странах.

В то же время Брянская митрополия РПЦ напрямую указывает, что задача русского солдата в этой войне – "стереть с лица земли украинскую нацию" . Эти слова очевидно не имеют ничего общего с христианским учением.

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