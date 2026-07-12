Россияне начали прятать танкеры в реке после ударов украинских дронов

Украинские военные продолжают наносить удары по оккупантам, уничтожая так называемый теневой флот России. Из-за этого захватчики начали прятать свои лодки и пытаться защитить их от ударов Сил обороны.

Об этом сообщили в InformNapalm.

Как россияне начали прятать свои корабли?

После серии ударов Сил беспилотных систем ВСУ по судам российского теневого флота оккупанты, вероятно, изменили тактику.

По данным аналитиков, часть небольших нефтяных танкеров начали размещать в русле реки Дон. В частности, речь идет о танкере Midel – небольшом российском нефтеналивном судне длиной 62 метра.



Оккупанты прячут корабли от БПЛА / Скриншот карты

Оно совершает рейсы в акватории Азовского моря. Аналитики предполагают, что таким образом россияне пытаются обезопасить свои суда от украинских ударов.

В то же время такое расположение может иметь и обратный эффект. В случае новых атак беспилотников скопление танкеров в узком русле реки может превратиться в ловушку.

В разведке отметили, что поврежденные или затопленные суда способны заблокировать проход другим кораблям и создать дополнительные проблемы для самих оккупантов.

Это укрытие может быстро превратиться в их же ловушку, где, по классике, эти "танкерные колонны" могут сгореть и заблокировать проход, как российские танковые колонны, которые горели в начале полномасштабного вторжения на автотрассах,

– отметили аналитики.

К сведению: в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 28 судов российского теневого флота в Азовском море. Всего за шесть суток, с 6 по 11 июля, было поражено 76 целей.

Силы обороны в Азовском море нанесли удары по 28 судам российского флота, среди которых 21 танкер, четыре буксира, два сухогруза и одно специализированное судно. Всего было зафиксировано 73 попадания.

Кроме того, этой ночью украинские военные нанесли удары по 53 законным военным целям во временно оккупированном Крыму и на юге оккупированных территорий. Среди них – объекты флота и энергетической инфраструктуры противника.