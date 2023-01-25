Россия пугала танками "Армата": британская разведка рассказала о плачевном состоянии техники

Ранее Россия работала над подготовкой боевых танков Т-14 "Армата". Однако они в очень плохом состоянии.

Как стало известно, страна-террорист готовила танки "Армата" к первому боевому развертыванию в Украине. Об этом сообщили в британской разведке.

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Российские танки – в плачевном состоянии

Эксперты говорят, что в последние месяцы развернутые российские войска не охотно принимали выделенный им первый транш Т-14, поскольку эти машины были в очень плохом состоянии.

Непонятно, какие именно аспекты танков вызвали такую реакцию, но за последние три года российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем и тепловизионными системами Т-14,

– отметили в британской разведке.

Танки Т-14 "Армата": боевая масса одного танка составляет 46,8 тонны. Россияне утверждают, что он может разгоняться до 90 километров в час.

Россия готовится развернуть боевые танки Т-14 "Армата" в Украине

Ранее Минобороны Британии заявили, что вражеское государство может отправить на войну еще "сырые" танки Т-14. Это может иметь катастрофические последствия для захватчиков.

Некоторые эксперты отмечают, что танки Т-14 "Армата" являются одними из самых мощных в мире, но нюанс в том, что их официально еще нет на вооружении во "второй армии мира" в достаточном количестве и качестве. Вероятно, Россия за неимением вооружения рассматривает возможность перекидывания на фронт этой военной техники.

Эксперты подчеркнули, что количество единиц такой военной техники, которая будет переброшена на фронт, вероятно, будет насчитывать всего несколько десятков. И очевидно, командиры не позволят использовать Т-14 на полную мощность из-за рисков.