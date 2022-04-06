Российские танки попались в мины-ловушки украинских саперов: фото уничтоженной техники

6 апреля 2022 , 23:13
Читати новину українською

Источник:

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Украинские войска продолжают уничтожать технику российских оккупантов. ВСУ пустили на металлолом несколько танков врага с помощью мин.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины 6 апреля.

Читайте также На Запорожье ВСУ уничтожили РСЗО, танк и 12 россиян

Инженерно-саперным подразделением 95-й бригады ДШВ ВСУ уничтожены два танка Т-72Б российских оккупантов,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что именно так проверили эффективность наших противотанковых минно-взрывных заграждений танковые подразделения оккупационных войск России.

Украинские саперы уничтожили российские танки / Фото Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

Автор: Олег Васьків